GENOVA - A Genova il riconfermato presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato che nel corso della giornata di oggi mercoledì 21 ottobre presenterà la nuova Giunta regionale a un mese esatto dalla vittoria elettorale.

"Per me la giunta è chiusa. - ribadisce Toti - Sarà un ottimo governo della Regione e lavoreremo esclusivamente per il bene dei liguri e della Liguria. Domani annuncerò le deleghe. Buona serata a tutti".