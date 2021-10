Torna il Festival della Scienza in presenza e online, il tema dell'edizione 2021 è "Mappe"

GENOVA - Torna il Festival della Scienza dal 21 ottobre al primo novembre in presenza a Genova e poi online, per le scuole, fino al 12 novembre. 211 gli eventi in programma di cui 42 laboratori, a cui si aggiunge un ricco palinsesto digitale per i più piccoli. La parola chiave per l’edizione 2021 è "Mappe".

"La scienza ci offre una mappa che ci conduce verso il futuro, ma è una mappa con zone ancora sconosciute, poiché non è uno strumento infallibile", spiega il fil rouge della rassegna Marco Pallavicini, presidente dell'associazione Festival della Scienza. "Parleremo di tutto, con il paese ospite che è il Regno Unito cercheremo di orientarci nella complessa mappa del post pandemia, analizzando non soltanto gli aspetti medici, ma soprattutto le ricadute economico-sociali e la trasformazione del modo di pensare delle persone. Parleremo di mappe del cervello e quindi le neuroscienze, ma anche di mappe attraverso il sistema solare per andare nello spazio con l'astronomia, l'astrofisica e la tecnologia aerospaziale".

Il tutto in un momento in cui c'è bisogno di ritrovare la fiducia nella scienza, così tanto contestata in questo anno e mezzo di pandemia. "Al centro ci sarà come sempre una comunicazione scientifica mirata ed esatta, ma al tempo stesso fruibile da tutti, è un evento per tutte le fasce della popolazione che oggi più che mai vuole dare un messaggio di ragionevole e sensata fiducia nella scienza".

Tra gli ospiti collegato da remoto parteciperà anche il premio Nobel per la fisica Samuel Ting, che ottenne il riconoscimento nel 1976, per il lavoro pionieristico nella scoperta di un nuovo tipo di particella elementare pesante. Ma protagonisti, come sempre, saranno soprattutto i giovani, dai divulgatori scientifici ai fruitori di questa esperienza. "Sono più di 80 i ragazzi che parteciperanno al Festival in alternanza scuola lavoro", commenta felice l'assessore alla formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo. "Oltre a questo ci saranno diversi incontri dedicati proprio alle scuole, il tutto nell'ottica di far appassionare i giovani a queste materie, approfondirle e fare orientamento. C'è sempre più bisogno di far capire agli studenti e soprattutto alle studentesse quanto le Stem siano in forte crescita. Poi continueremo a dare altri segnali nella prossima manifestazione di Orientamenti, in programma dal 16 al 18 novembre al Porto Antico".