Torna il cantiere tra Genova Pegli e Pra', code e disagi sulla autostrada A10

GENOVA - Dopo una serata drammatica per l'autostrada A10, in cui si sono registrati fino a 11 km di coda tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori, si prospetta un weekend di disagi. Il motivo di questo dramma del venerdì sera, non previsto, è stata la conclusione dei lavori in corso nella galleria Ranco sulla A10, in direzione Ventimiglia, tra Albisola e Savona, dove è in corso la finalizzazione di alcuni interventi tecnici di potenziamento della calotta che hanno richiesto tempi maggiori di intervento rispetto a quelli prevedibili prima dell’avvio delle attività. Automobilisti liguri e turisti incolonnati a causa di uno scambio di carreggiata.

Ma questo sabato e domenica, i disagi sono tra Genova Pegli e Pra'. Il cantiere notturno tra i due caselli è stato ripristinato per questo weekend, da accordi tra il concessionario e Regione Liguria. Resta una corsia percorribile per senso di marcia fino a domenica alle ore 15:30. Questo vuol dire chi arriva dalla A7 o dal Levante ligure, si troverà una sola corsia di marcia in direzione Savona.

Nel pomeriggio di domenica, invece, è prevista la chiusura di tutto il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra' in direzione Ponente, con uscita obbligatoria a Genova Aeroporto e con possibile rientro a Genova Pra'. Chi da Genova è diretto in A10 Ovest/A26 Nord deve uscire a Genova Aeroporto, percorrere la viabilità ordinaria attraverso l'Aurelia per poi rientrare in autostrada a Genova Pra’. A quel punto dunque saranno due le corsie in direzione Levante. In atto invece lo smantellamento degli altri cantieri presenti.

La mattinata è presto iniziata con una coda a causa dell'imbuto derivante dal restringimento di carreggiata, prima di 2 e poi di 3 km tra il bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli. Ma è destinata solo ad aumentare e alle 11 i km sono 4. Rallentamenti anche in direzione opposta verso Ponente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per lavori.