Torna "124 Live Set" per far ballare i liguri durante le feste

GENOVA - Mercoledì 30 dicembre alle 22.30 torna 124 live set, la discoteca in delivery per far scatenare i liguri a ritmo di musica. Continua infatti la collaborazione tra Primocanale e RST Events a sostegno del mondo della notte e dell’intrattenimento. L’appuntamento di domani sera sarà caratterizzato da due ore di energia contro la solitudine di queste festività atipiche e senza venir meno alle misure di sicurezza; oltre a seguire la diretta su Primocanale si potrà partecipare collegandosi nel privé su zoom.

Per ottenere l’accesso basterà scrivere al 347 6766291, richiedere il pass e aver voglia di divertirsi ballando in diretta! I protagonisti del quarto appuntamento saranno i dj Luis e Max Giannini che si esibiranno da Terrazza Colombo diffondendo il loro sound da 124 metri d’altezza su tutta la Liguria.

Insieme ai famosi dj liguri sarà presente anche la vocalist Jessica Stalfieri che vi accompagnerà nelle hit della musica dance degli anni ‘90 e 2000; non mancherà però anche lo spazio per le vostre richieste musicali e per le dediche da inviare al nostro numero whatsapp 347 6766291.