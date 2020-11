Torino bestia nera, Belotti convocato ma è in forte dubbio e Scamacca "vede" la Nazionale

GENOVA - Per il Genoa c’è il tabù Torino da sfatare. L’ultima vittoria risale a tre anni e mezzo fa. Fini 2-1 e i rossoblu si salvarono contro i granata. Ora il match di recupero è nuovamente delicato anche per la squadra di Giampaolo che è ultima con un punto e il tecnico rischia l’esonero dopo un avvio terribile.

Tra l’altro il Torino non potrà quasi certamente contare su Belotti che ha subito con la Lazio un infortunio al ginocchio. Nessun danno ai legamenti dicono i medici ma il bomber. 6 gol fin qui, dovrà riposare per non peggiorare la situazione, anche se è stato convocato e portato a Genova. Salterà probabilmente anche la Nazionale siccome pure Caputo pare out il rossoblu Scamacca sarebbe in preallarme. Tornado al match, attenzione, il Torino non è allo sbando, gioca, fa molti gol ma commette troppi errori in difesa. Meglio non fidarsi perché ha una squadra competitiva con una classifica bugiarda.

Resta per il Grifone una occasione per svoltare e anche il pareggio non sarebbe da buttare via anche se ovviamente i tre punti sarebbero un toccasana. Dopo la Roma ci sarà la sosta e li Maran potrebbe recuperare tutti i giocatori per giocarsi le carte per la risalita.