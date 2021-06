Terzo Valico: Filca Cisl Liguria si conferma primo sindacato nel cantiere

GENOVA - Filca Cisl Liguria si conferma il primo sindacato nel cantiere del Terzo Valico di Cravasco a Genova ed Emanuele Rodella è il nuovo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Subentra ad Antonino Zaccuri che va in pensione.

"Per la Filca Cisl Liguria si tratta di una riconferma importante - scrive in una nota Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. Grazie a Zaccuri per l'importante lavoro fatto in questi anni, continua ad esserci un gioco di squadra sempre a sostegno di ogni lavoratore. Ringraziamo tutti i lavoratori ed auguriamo buon lavoro al nostro rappresentante. Per i cantieri del Terzo Valico l'anno scorso le organizzazioni sindacali della Liguria del Piemonte e Nazionali hanno siglato un importantissimo accordo con il Consorzio Cociv che ha visto la costituzione di Asstra (Associazione per la sicurezza dei lavoratori delle costruzioni per la tratta terzo Valico dei Giovi ). La presenza di Rodella sarà un'ulteriore garanzia anche per monitorare costantemente ogni aspetto legato alla sicurezza. Un ringraziamento va anche all'operatore Maurizio Nonnoi che segue tutti i cantieri del Terzo Valico".