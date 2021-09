Terza edizione del Ghe Semmo Festival con la diretta di Primocanale

CAMPOMORONE - L'appuntamento è per venerdì sera alle 21 in diretta su Primocanale. L'evento dedicato alla musica ligure torna in tv e lo fa grazie alle telecamere di Liguria Ancheu, la trasmissione dedicata alle tradizioni e alle curiosità regionali. Riferimento, il Ghe Semmo Festival: manifestazione canora organizzata da Comune di Campomorone e Mike fc presso la restaurata struttura paesana del Cabannun.

Assieme al professor Franco Bampi sarà una serata di note all'insegna di stili e generazioni differenti in cui protagonista sarà la lingua genovese.

Proprio il presidente dell'associazione A Compagna afferma: "Sarà una serata di rinascita. Ricordo la prima edizione in cui eravamo davvero stipati, il Covid non c'era ancora e tutto era libero. Poi nel 2020, in piena pandemia, ingressi ridotti ma nuovamente grande qualità. E quest'anno si preannuncia ulteriore spettacolo".