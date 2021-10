Terza dose per gli ultrasessantenni, alle 12 il via alle prenotazioni

GENOVA - Terza dose, oggi alle 12 via alle prenotazioni per tutti gli ultrasessantenni della Liguria. Nei giorni scorsi era scattata la fase preliminare riservata agli ultrafragili. Testimonial di eccezione per la dose di richiamo della vaccinazione era stato Giorgio Parisi, (nella foto) lo scienziato dell'Accademia dei Lincei e dell'Università di Roma appena insignito del Premio Nobel per la Fisica.

Le prenotazioni si possono effettuare nei metodi ormai consolidati: attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it e gli altri canali usuali (sportelli cup di Asl e ospedali, numero verde 800 938818, farmacie che effettuano il servizio Cup).

Il siero disponibile per la somministrazione diretta a rafforzare la protezione immunitaria è quello a mRna, ovvero Pfizer e Moderna. Il primo Paese a far scattare la terza somministrazione era stato Israele.