Terrazza Colombo compie 30 anni, la lounge del TriCapodanno di Genova

GENOVA - Terrazza Colombo compie 30 anni e lo festeggia con tre grandi serate: la location “più alta di Genova”, in occasione del suo trentesimo compleanno apre gli eventi 2020 con la Lounge Terrazza Colombo, in occasione del Tricapodanno genovese. Sponsor dell’evento è Costa Crociere.

Sul maxi schermo di nuova generazione inaugurato lo scorso settembre, in vetta alla Terrazza Colombo, vengono trasmesse le immagini dello spettacolo di Piazza De Ferrari mentre varie troupes di Primocanale sono presenti sia all’interno della lounge per intervistare gli ospiti presenti, sia in piazza De Ferrari per mostrare il calore della piazza in questa prima grande notte di festa in attesa del 2020.

Si tratta del primo di una serie di appuntamenti organizzati a Terrazza Colombo che si susseguiranno poi nel 2020 tutti i lunedì a partire dal 13 gennaio quando ospite sarà il presidente dell’Autorità Portuale Paolo Signorini. Il 20 gennaio sarà la volta del professor Gian Francesco Lupattelli, presidente di Aces Europe, l’organizzazione che ha insignito Genova del titolo di Capitale Europea dello Sport 2024.

Prima tappa, il TriCapodanno di Genova. Dopo il taglio del nastro alle 18:30, la serata prose con lo spettacolo in piazza. Alle 20, dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Bucci e del governatore Giovanni Toti, protagonisti sul palco saranno i Mates. Anima, St3pny, SurrealPower detto Surry e “Papà” Vegas usciranno per qualche ora dal loro canale Youtube e racconteranno dal vivo la loro grande passione per i videogiochi che si è trasformata in un lavoro. Con loro ci sarà anche il neoacquisto Jayden, un panda umanoide che fa il produttore musicale. Minecraft, Clash Royale, Pokemon Go, Gta, Fifa non hanno segreti per loro e per il giovane seguito sono diventati dei veri e propri compagni di gioco. Alle 22.00 sarà il momento di ballare con Gabry Ponte, dj di fama mondiale oltre che produttore discografico e conduttore radiofonico. E dal disco d’oro di “Geordie”, remix tratto da De André, ad oggi è ancora uno dei dj capaci di far ballare tutte le generazioni, compresi i “2000”.

La festa continua anche lunedì 30 dicembre in cui i protagonisti saranno tre star del web: Awed, Riccardo Dose e Amedeo Preziosi. A seguire la febbre del Salento con i Boomdabash che tornano in Liguria dopo il Festival di Sanremo dell’anno scorso e che dalle 22 faranno saltare genovesi e turisti. A chiudere la tre giorni di Capodanno non poteva che essere un ligure: il 31 dicembre sarà la volta di Tedua, rapper che da Cogoleto è arrivato in vetta alle classifiche. Guest star sarà Giusy Ferreri, che con i suoi tormentoni estivi scalderà la mezzanotte.