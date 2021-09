Teatri, cinema e stadi: dal Cts via libera all'aumento delle capienze: ecco cosa cambia

GENOVA - Sì all'aumento delle capienze di teatri, cinema, sale da concerto e stadi. Il comitato tecnico scientifico al terime della riunione alla fine ha dato l'ok. Cinema, teatri e sale da concerto aperte al pubblico al 100% all'aperto, al chiuso la capienza diventa dell'80%, solo per le zone bianche (al momento solo la Sicilia si trova in zona gialla).

Graduale aumento anche per gli stadi che passano dal 50% al 75% di capienza possibile per le regioni in zona bianca. Sarà sempre necessario avere con sè il green pass per poter entrare e assistere agli spettacoli. Dal Cts nessuna limitazione rispetto agli accessi ai musei ma raccomanda di garantire l'organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase con l'eccezione dei nuclei conviventi.

La campagna vaccinale prosegue rapida. Il commissario all'Emergenza Francesco Paolo Figliuolo conferma che quasi il 72% della popolazione Over 12 è stata vaccinata, oltre 42 milioni di somministrazioni. Anche in Liguria si procede spediti. Pronte a partire le terze dosi per le Rsa e la settimana prossima per gli Over 80 (Leggi qui) .

La situazione epidemiologica in Italia continua a migliorare. Il Cts su richiesta del governo ha quindi allentato le maglie ma con delle precisazioni importanti: le decisioni prese potranno essere riviste nell'arco del prossimo mese. Dal pool di esperti a cui si è affidato il governo anche la raccomandazione del rispetto dell'uso delle mascherine durante tutte le fasi degli eventi; massima attenzione alla qualità degli impianti di aereazione e vigilanza sul rispetto delle indicazioni. Per quanto riguarda gli stadi, palazzetti e tutti gli impianti sportivi la capienza è estesa ma solo utilizzando tutti i settori a disposizione e non solo una parte, questo per evitare il verificarsi di assembramenti in alcuni punti specifici.