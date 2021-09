Teatri, cinema e spettacoli dal vivo, Cavo: "Avanti con Fedriga per aumentare la capienza delle sale"

GENOVA - Green pass, cinema, spettacoli dal vivo e teatri. Sono tanti i temi al centro del dibattito politico e sociale in queste ore in Liguria e in tutta Italia.

L’assessore alla cultura e agli spettacoli di Regione Liguria Ilaria Cavo, coordinatrice della Commissione Cultura delle Regioni, ha commentato la decisione del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga di portare all’ordine del giorno della prossima Conferenza il tema di una graduale riduzione del distanziamento degli spettatori per quello che riguarda teatri, cinema e spettacoli dal vivo. “Proprio questa mattina nell’occasione di Restart Liguria, davanti ai direttori dei principali teatri, mi sono espressa auspicando il superamento del limiti del distanziamento nelle sale di cinema e teatri a seguito dell’introduzione del Green Pass".

L'assessore Cavo ha aggiunto: "Colgo con soddisfazione le dichiarazioni odierne del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga che ha condiviso le proposte e le richieste della Commissione Cultura che coordino per un allentamento delle misure e prontamente ha inserito questo tema all’ordine del giorno della prossima Conferenza dei Presidenti. E’ importante – conclude l’assessore Cavo - condividere l’obiettivo di aumentare al massimo la capienza delle sale e dare un percorso e una prospettiva chiara agli operatori pubblici e privati del settore”.