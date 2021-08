Tamponi gratis per chi non può fare il vaccino: dalla Liguria parte la proposta: "La politica dia il buon esempio"

GENOVA - Pochi giorni e poi il green pass diventerà obbligatorio per poter svolgere numerose attività della quotidianità come andare al ristorante al chiuso, entrare in palestra, musei, per assistere a spettacoli aperti al pubblico, ma anche a concerti, eventi e competizioni sportive e tante altre attività. Dalla Liguria arriva la proposta, approvata in consiglio regionale, che impegna la Regione ad avviare un percorso per introdurre il 'tampone gratuito' per chi non può fare il vaccino anti covid. L'ordine del giorno è stato presentato dal gruppo Pd-Articolo Uno e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.

In Francia è già così, in Italia ancora no. "Il governo italiano ancora non è arrivato a questo punto, ci sta lavorando, noi come consiglio regionale ci siamo portati avanti - spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, primo firmatario del documento - . Ci sono migliaia di persone che vorrebbero fare il vaccino ma per diversi motivi non possono farlo: anziani, chi ha patologie particolari, donne incinta e tanti altri. Per ovviare a questa situazione allora abbiamo avviato il percorso" precisa Arboscello.

Non c'è ancora una data però né la spiegazione nel dettaglio di come verrà resa effettiva la misura. E da venerdì il Green Pass diventerà obbligatorio: "Bisogna fare in fretta, noi il nostro lo abbiamo fatto. Verificheremo che l'ordine del giorno venga messo in pratica, deve essere valutato il costo economico dell'operazione e servono le coperture finanziarie" precisa ancora Arboscello.

In questi giorni le manifestazioni contro il certificato verde si susseguono una dopo l'altra. Il governo pensa di estendere la misura ad altri settori come i trasporti. Nel mentre però le proteste in piazza vanno avanti. "La parte favorevole al Green Pass è molto più silenziosa rispetto a chi non è favorevole alla misura rispetto a chi non lo è. In questo momento percorso di discussione del tema green pass. La politica in primis deve dare l'esempio" aggiunge Arboscello. E poi c'è il tema della scuola. Anche su questo il governo sta valutando come agire. Nelle prossime ore il Governo stabilirà una probabile road map e a quel punto il Green Pass potrebbe essere esteso.

Nel frattempo il Consiglio regionale della Liguria ha iniziato a discutere sulla possibile introduzione dell'obbligo del green pass per accedere in aula approvando un ordine del giorno presentato dal gruppo Pd-Articolo Uno che impegna la Giunta Toti "a farsi parte attiva affinché si valutino le modalità di applicazione all'ente Regione della normativa 'green pass' e delle sue possibili evoluzioni".

L'ordine del giorno con primo firmatario il capogruppo Luca Garibaldi è stato approvato con 20 voti a favore (Pd-Articolo Uno, M5S, Lista Sansa, Linea Condivisa, Cambiamo! e Forza Italia), 3 contrari (FdI) e 6 astenuti (Lega). "Penso che il compito della politica sia dare l'esempio, applicando le stesse regole che chiediamo ai cittadini, il Consiglio regionale è la sede principale dei liguri", commenta Garibaldi.

"Sono favorevole all'uso estensivo del green pass ovunque sia necessario, - dice il presidente Giovanni Toti - vista l'età media dell'aula ritengo ci sia un buon tasso di vaccinazione. Ma è la legge nazionale che stabilisce i luoghi dove è obbligatorio il green pass". "Sono vaccinata, ho il green pass, ma non sono favorevole all'obbligo per i lavori in aula - spiega la consigliera Veronica Russo (FdI) - Si tratta di una scelta che non spetta al Consiglio". "Ho completato il ciclo vaccinale da settimane, ma non sono favorevole al green pass", sottolinea il capogruppo Stefano Balleari (FdI) chiedendo il ritiro della pratica.

"E' una pratica non di nostra competenza, - dichiara il capogruppo Stefano Mai (Lega) - approvarla vuol dire sostenere che le misure anti contagio attuate fino a oggi non siano state adeguate, inoltre i dipendenti regionali non sono assolutamente obbligati al green pass, penso che non sia giusto obbligarli".