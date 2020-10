Superbonus, per Confartigianato in Liguria mobilita fino a 400 milioni di euro

GENOVA - Il Superbonus del 110% introdotto a maggio dal decreto Rilancio mobiliterà in Liguria risorse per 398 milioni di euro, con una media di 66 milioni l'anno. Lo stima Confartigianato. Sulla base dei dati della relazione tecnica al provvedimento, a livello nazionale le risorse mobilitate sono di 14 miliardi di euro fino al 2026, con una media annua di 2,3 miliardi. In Liguria, nel solo settore delle costruzioni, si contano 20.777 microimprese, in lieve crescita nel secondo trimestre 2020 (+0,86%, dati Infocamere-Movimprese).

Qualche segnale di ripresa c'è, ma la crisi legata al Covid-19 sta comunque lasciando pesanti segni sui conti economici delle imprese del settore, specialmente quelle di minori dimensioni. In questo quadro il superbonus mostra la propria efficacia anticiclica, sulla quale gravano però diverse difficoltà applicative a fronte di un'elevata complessità normativa: l'intervento è disciplinato da due interventi legislativi (la legge 77/2020 e la 126/2020), tre decreti ministeriali e quattro atti dell'Agenzia delle Entrate. "Sono particolarmente critici per le imprese la gestione degli aspetti legati all'asseverazione e al visto di conformità", nota Confartigianato Liguria.