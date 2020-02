Subacquea Uisp, al Galata il 21° Premio Marcante

Come ormai tradizione, è arrivata al Galata - Museo del Mare di Genova, la nuova edizione dello storico Premio Duilio Marcante, dedicato al padre della didattica subacquea italiana. Il programma degli eventi, organizzati dal Settore nazionale Subacquea Uisp, mette in fila momenti diversi che hanno tutti al centro la subacquea e la passione per il mare.

Sino al 24 febbraio saranno visitabili tre mostre: le opere realizzate per il concorso “Il mio mare” e le foto del concorso fotografico “Blue Cobalto”, presso la Saletta dell’arte del Museo, mentre presso il Loggiato inferiore di Palazzo Tursi, in via Garibaldi‎, il pubblico potrà osservare preziose attrezzature con riferimenti e immagini storiche nella mostra “Evoluzione subacquea”.

Dopo il momento dedicato alle scuole del territorio, con il concorso d’arte “Il mio mare”, sabato 22 febbraio, dalle ore 16, presso l’Auditorium del museo stesso, sarà la volta della giornata clou presentata da Paola Filippucci e Alberto Balbi, con la premiazione del concorso di fotografia subacquea “Blu Cobalto”, giunto quest’anno alla sesta edizione e assegnato ad insindacabile giudizio dai Ragazzi della Subacquea Uisp. Inoltre, per il settimo anno consecutivo, verrà consegnato il Premio speciale Regione Liguria a chi si sia particolarmente distinto in attività innovative per la promozione delle attività subacquee e marinare, con particolare attenzione alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente marino.

Il premio Duilio Marcante, giunto alla ventunesima edizione, è incentrato sul tema “Subacquea e video”: in questa occasione la Subacquea Uisp avrà l’opportunità di confrontarsi con affermati professionisti sulle più nuove tecniche di videoripresa. Per il terzo anno sarà consegnato anche il riconoscimento della Società nazionale di salvamento Genova che ormai da tempo collabora con l’Uisp, sviluppando temi in ambito di sicurezza e tutela dell’ambiente marino. In chiusura di serata verrà consegnato il premio Duilio Marcante 2020.