Su Primocanale alle 21 in diretta il Digital Fiction Festival da Villa Bombrini

GENOVA - Alle ore 21 da Villa Bombrini di Genova, la serata “La Notte dell’Onda d’Oro”.

Si tratta di una serata di premiazioni con il Digital Fiction Festival: un evento su invito e in diretta tv su Primocanale seguito da grande musica. La rassegna si aprirà con la proiezione dello spot promozionale del progetto Terragir - Regione Liguria per valorizzare i prodotti della regione e con una sfilata di abiti e gioielli a cura di Confartigianato. Gli interventi saranno molti, oltre ai saluti della autorità presenti: Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission e presidente del Digital Fiction Festival; Walter Iuzzolino, direttore artistico del Digital Fiction Festival. Saranno proiettate le anteprima delle serie internazionali: Box 21, Kepler e Stalk e Hassel, proiezioni delle fiction internazionali a cura di Walter Presents. Durante la serata saranno consegnati i seguenti premi per la notte dei record delle fiction italiane: Premio Digital Fiction Festival, Premio per la fiction più longeva, Premio per l’indice di share più alto, Premio per la fiction più premiata, Premio per la prima fiction ligure, Premio per il record di montaggio giornaliero di puntate, Premio all’attore più versatile per aver interpretato le fiction qui premiate.

Le serie premiate e chi riceverà il premio sarà svelato la sera stessa. Possibile già anticipare i premi che saranno assegnati a Vanessa Gravina, Premio Attrice sulla cresta dell’onda e Roberto Farnesi Premio Attore sulla cresta dell’onda. Inoltre sarà consegnato il Premio Speciale Digital Fiction Festival a Daniele Carnacina. Durante la serata saranno consegnati i Premi Stileartigiano e Digital Fiction Festival. Al temine della serata ci sarà Marti in concerto " A cinematic affair “, Andrea Bruschi e la sua band. A condurre la serata saranno Elena Barolo e Gilberto Volpara.