Storia, cultura e paesaggi, successo anche in Liguria per le giornate Fai d'autunno

GENOVA - In tanti approfittando delle belle giornate di sole di questo metà ottobre hanno scelto di visitare mostre e luoghi storici Anche in Liguria le giornate Fai d'autunno segnano un successo di pubblico. Una due giorni che ha visto fioccare le prenotazioni necessarie per poter aderire alle diverse iniziative messe a punto. A Genova tutto esaurito per forte san Giuliano e per la villa Cattaneo dell'Olmo, sede della Fondazione Ansaldo.

A Genova aperta l'antica barberia Giacalone; alla Spezia l'aeroporto di Cadimare e la borgata marinara, sempre alla Spezia il museo centro di documentazione dell'archivio storico Oto Melara, a Camogli l'abbazia di San Fruttuoso, Casa Carbone a Lavagna, a Riva Ligure il Sem e il santuario della Madonna del buon consiglio oltre alle passeggiate tra i due borghi, a Santo Stefano al mare l'oratorio Nostra signora della Misericordia e la secca di Santo Stefano e Murr, A Santa margherita Ligure il complesso museale di villa Durazzo, a Levanto il podere Case Lovara, alla Spezia la fortezza del Priamar, a Lerici aperta Villa Rezzola, a Castelbianco visitabile il percorso della storia.

