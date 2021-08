Stop al nuovo Galliera, Toti contro chi ha presentato il ricorso: "Posizione da snob"

GENOVA - "Il ricorso al Tar da parte di soggetti che vogliono imporre a un'intera città una propria visione del mondo, che è solamente loro e di pochi altri snob, trovo che sia qualcosa di insopportabile". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene sull'ennesimo stop dei giudici del Tar al progetto nuovo ospedale Galliera.

"Credo che sia il sintomo di un meccanismo che non funziona più. Mi sono già sentito con il Comune, con il CdA e la direzione dell'ospedale, verranno esperiti tutti i ricorsi. Non credo che qualcuno, né un'associazione di privati né un'associazione presunta ambientalista, possa decidere le politiche per milioni di cittadini".

Negli scorsi giorni il Tar della Liguria ha accolto in parte un ricorso contro il progetto del nuovo ospedale Galliera. Un ricorso presentato da un comitato di residenti del quartiere di Carignano. In quella occasione il tribunale amministrativo ha anche annullato alcuni atti rilasciati negli ultimi anni durante il processo di approvazione del progetto definitivo. I giudici avrebbero stabilito che l'iter della pianificazione urbanistica non ha previsto di sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione ambientale.