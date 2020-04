StayFit Torneo Ravano, aperte le iscrizioni alla "palestra virtuale"

GENOVA - Aperte le iscrizioni a "StayFit Torneo Ravano", un'iniziativa che coinvolge 17.222 Scuole Primarie ed è studiata per intrattenere tutti i bambini di 3a, 4a e 5a elementare, con l’ausilio di genitori e docenti ed il coinvolgimento proattivo di Testimonial del mondo dello Sport.

Dal 26 marzo il team coordinato da Ludovica Mantovani, presidente della Fondazione Trofeo Ravano, ha lavorato non stop per perfezionare un progetto nato tra le mura di casa. Da una parte i tecnici che assicurano una corretta registrazione nonché la sicurezza per il rispetto della privacy dei piccoli protagonisti, dall’altra il mondo dello sport che si fa promotore per incentivare l’attività motoria in questo delicato momento di lockdown.

Sono pervenuti già molti video che iniziano a popolare questo nuovo mondo magico che continuerà a svilupparsi giorno dopo giorno per portare allegria grazie ai valori dello sport. A proporre i primi esercizi si sono messi in gioco 13 bambini, nonché i primi Testimonial Sportivi che appariranno con il loro avatar dedicato per interagire online.

Due modalità d’accesso Le squadre tramite un referente autorizzato I bambini singoli grazie all’aiuto dei genitori

A sostenere la Fondazione sono ERG, l’Istituto per il Credito Sportivo, Cambiaso Risso, Basko e UC Sampdoria senza i quali non poteva prendere vita questo progetto, patrocinato dal CONI con 12 Federazioni Sportive coinvolte ed il supporto di AIAC e AIC.

"In questo momento di incertezza - dice Ludovica Mantovani - la mia responsabilità si sposta verso migliaia di bambine e bambini delle Scuole Primarie, che aspettano ancora fiduciosi la 36a edizione del Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani. Insieme a collaboratori esterni, la Fondazione ha deciso di investire e sviluppare il progetto StayFit, che in quanto portale e-learning si aprirà non solo ai “nostri bambini” della Liguria e del Basso Piemonte, ma a tutto il territorio nazionale. I più piccoli, per la loro stessa natura, hanno bisogno di non essere privati di momenti di svago e gioco anche dal punto di vista motorio. Questa idea nata da un'emergenza surreale potrà rimanere in futuro un progetto complementare durante tutto l'anno scolastico”. Ludovica Mantovani

La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani sviluppa, favorisce e promuove i valori dello sport con particolare riferimento a quello giovanile e non agonistico nello spirito dell’integrazione, della tolleranza e del rispetto operando anche per questo progetto con l’appoggio delle Istituzioni.

Contatti: stayfit.torneoravano.com - live chat attiva online I e-mail stayfit@torneoravano.com I cell. +39 393 9777513