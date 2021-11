Stasera Viaggio in Liguria: olio e gastronomia della tradizione in tavola

GENOVA - L'appuntamento è in diretta questa sera alle 21 su Primocanale e primocanale.it: da Terrazza Colombo puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata, in grande parte, alla manifestazione 2021 di Olioliva che torna a Imperia da venerdì prossimo.

Alla presenza del Cucinosofo, Sergio Rossi, quello del primo mercoledì di novembre sarà un percorso tra i sapori della tradizione ligure che coinvolgerà, anche, le dolcezze dell'entroterra genovese, nonchè, le curiosità storiche di Rapallo senza tralasciare l'andamento della stagione vitivinicola.

La trasmissione di Viaggio in Liguria - anticipazione di una puntata in esterna tra 7 giorni con straordinarie storie umane - sarà l'occasione per un focus specifico sulla stagione delle olive e, soprattutto della visione sull'immediato futuro da parte di produttori nonchè organizzatori della manifestazione così attesa dalla Riviera di Ponente. In studio, anche, la partecipazione di un assaggiatore per scoprire tutti i segreti del vero olio di qualità.