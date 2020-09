Stasera alle 21 puntata speciale di Liguria Ancheu tra comicità, bici e musica

GENOVA - Dopo il grande successo di inizio settembre del Ghe Semmo Festival, in diretta da Campomorone, stasera, torna Liguria Ancheu: la trasmissione del venerdì sera di Primocanale legata a dialetto e tradizioni regionali.

Lo fa con una puntata speciale prima del definitivo avvio della stagione che avverrà alla conclusione del Salone Nautico. Ma, intanto, dopo le settimane di campagna elettorale, il format, con la partecipazione fissa del professor Franco Bampi, propone dalle 21 una nuova occasione di interazione con i telespettatori all'insegna della lingua genovese.

Gli appassionati potranno rispondere alle domande del presidente della Compagna o porre quesiti attraverso il numero verde 800640771. In studio si alterneranno comici come Andrea Possa e Giorgio Greco, ospiti legati alla storia dei Trallalero come Laura Parodi o alla musica di Genova come Laura Monferdini.

Le canzoni della serata saranno affidate a Mike fC e Andrea Facco. Nel corso dello speciale Liguria Ancheu grande spazio per magia, motori, solidarietà e biciclette mediante la battaglia dei volontari di Genova Ciclabile per rendere più possibile a due ruote il capoluogo ligure (vedi foto).