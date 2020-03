Stasera a Viaggio in Liguria la sfida a distanza nelle case di tre cuochi genovesi

GENOVA - La cronaca resta in primo piano e come sette giorni fa, pure, il ruolo d'utilità per la cittadinanza. Se mercoledì scorso, in studio, a Viaggio in Liguria, era stato creato un botta e risposta con le domande dei telespettatori rivolte all'infettivologo Matteo Bassetti, questa sera, alle 21, su Primocanale, il dialogo sarà al servizio del mondo della ristorazione e dell'accoglienza con il vice presidente dell'Ordine dei Commercialisti, Stefano Lunardi, che risponderà agli interrogativi legati alla recente manovra del governo in riferimento ai danni economici da Coronavirus.

Tuttavia, nella serata tradizionale del mercoledì, in cui Primocanale offre da anni scorci di panorami incantevoli della Liguria, abbinati a particolari ricette, anche stasera, a Viaggio in Liguria, non mancherà l'angolo più leggero per uscire dai toni preoccupanti della pandemia.

A sfidarsi, dai fornelli delle rispettive abitazioni, saranno tre cuochi tra i più affermati del capoluogo genovese che cucineranno un piatto da poter riproporre con facilità anche nel contesto casalingo durante le lunghe giornate di necessaria reclusione.

A giudicarli (purtroppo, solo alla vista) saranno il cucinosofo Sergio Rossi, assistito dall'organizzatore del Campionato del Mondo del Pesto, Roberto Panizza, e da Gianluca Faziola, presidente di Federalberghi Genova.

Nel corso della serata, spazio anche ai dati legati al web marketing post blocco internazionale del turismo e a un pizzico di comicità come antidoto alla depressione dilagante di queste settimane.