Stasera a Viaggio in Liguria la rinascita di Monesi e l'economia della pecora

MENDATICA - Tra poche settimane la nuova strada per Monesi sarà terminata. E' la prima notizia che giungerà da Viaggio in Liguria in onda come ogni mercoledì sera alle 21 su Primocanale. Da lì può essere programmata una vera rinascita, soprattutto, in chiave turistica.

All'interno della puntata, con la saggezza del cucinosofo Sergio Rossi e le immagini di Massimo Fornasier, Viaggio in Liguria si concentrerà anche sulla cucina bianca nonchè sulla stagione della transumanza tra pecore, formaggio, lana e derivati.

Appuntamento alle 21 su Primocanale e primocanale.it. Tra sette giorni, invece, il format farà tappa nell'entroterra del savonese e del genovesato per una trasmissione dedicata a funghi e castagne.