Stasera a Liguria Ancheu le parlate d'entroterra e il quiz del Professore sui volatili

GENOVA - Appuntamento, come ogni venerdì alle 21 su Primocanale e primocanale.it con Liguria Ancheu, la trasmissione legata alle tradizioni e ai dialetti della regione.

Innumerevoli i temi della serata con l'immancabile presenza del professor Franco Bampi e il contributo del pubblico da casa mediante il numero verde 800640771.

Oltre alle consuete tre domande di ogni settimana, grande attesa anche per il quiz sui volatili rivolto agli amanti di flora e fauna della Liguria: riconoscimento degli uccelli e traduzione in genovese. Ad esempio, come si chiama quello nella foto?

Non mancherà la musica con un progetto legato ai luoghi della Resistenza, focus sulla prossima puntata di Viaggio in Liguria attraverso le parlate locali e, ancora, l'umorismo di Marco Rinaldi senza dimenticare il contributo di innumerevoli ospiti.

Tra sette giorni, invece, Liguria Ancheu ospiterà il campione del mondo della fisarmonica.