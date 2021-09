Stasera a Liguria 2021 il futuro del trasporto pubblico a Genova

GENOVA - Il futuro del trasporto pubblco genovese sarà al centro della trasmissione politica di questa sera di Primocanale. A Liguria 2021 parteciperanno l'assessore alla mobilità Matteo Campora e il capogruppo del Pd Alessandro Terrile, esponenti dei municipi e la possibilità per i cittadini di intervenire con messaggi whatsapp.

Sarà l'occasione per parlare del progetto dei quattro assi del TPL su cui Genova ha puntato per incrementare e migliorare gli spostamenti in città con i mezzi pubblici. In primo piano anche il dibattito sulla pedonalizzazione tra Piazza Fontane Marose, Via Roma e Via XXV aprile.

Nel corso della trasmissione gli aggiornamenti sulla situazione politica in Liguria in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre. E ancora il dibattito sulla scuola a due giorni dall'inizio delle lezioni, con i temi legati a vaccini e green pass al centro del dibattito pubblico.