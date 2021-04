Stagione estiva 2021, Scajola incontra le altre regioni e i balneari di Liguria

GENOVA - La stagione estiva 2021 è ormai alle porte e l’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola, coordinatore del tavolo tematico interregionale, ha convocato una riunione con i colleghi delle altre regioni interessate al turismo balneare per fare il punto della situazione. Dopo il confronto, l’amministratore incontrerà i rappresentanti dei balneari della Liguria. "Vogliamo programmare la stagione estiva in vista della ripartenza. La nostra intenzione è dare ossigeno al comparto balneare e consentire a tutti di lavorare in sicurezza".

"Con i colleghi delle altre regioni abbiamo un confronto costante - aggiunge Scajola - Il nostro obiettivo era e resta quello di coordinare azioni unitarie, come già fatto nel 2020, per organizzare la stagione balneare e garantire così ai nostri operatori di poter lavorare e dare ossigeno al comparto turistico, oltre che risposte concrete alle oltre 30mila imprese italiane del settore. Non bisogna dimenticare che il settore balneare, una tradizione tipica italiana, ha importanti risvolti dal punto di vista occupazionale che devono essere tenuti in considerazione".

"Dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che presto incontreremo, abbiamo avuto segnali che vanno verso l'applicazione delle stesse linee guida già utilizzate con successo nella stagione passata. La volontà - conclude l'assessore Scajola- è anche quella di semplificare il più possibile le norme, per dare più opportunità di lavoro ai diversi operatori turistici che gravitano sul demanio marittimo. Successivamente, con le associazioni di categoria dei balneari della Liguria, entreremo nel dettaglio dell'organizzazione della stagione. Come Regione garantiremo semplificazioni normative in tema di demanio, per dare più possibilità alle imprese ed offrire così a cittadini e turistici spiagge sicure ed accoglienti".