Stadi riaperti ai tifosi, la Lega di Serie A preme sulla Figc e Toti è possibilista

GENOVA - Le porte del Ferraris potrebbero riaprirsi per il derby, in programma tra poco più di una settimana, il 22 luglio? "In un momento come questo, con cinema e teatri che riprendono la programmazione, penso che un numero limitato e prudente di spettatori negli stadi non farebbe nulla di male“. Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si allinea all'orientamento prevalente delle società professionistiche.

La Lega di Serie A ha infatti presentato un'istanza specifica alla Figc sulla "necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico". A tale proposito, negli uffici di via Rosellini si sta lavorando a "un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al presidente della Figc Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti".

"La Lega - specifica una nota - già nelle ultime gare di questa stagione, auspica che venga consentita a ciascuna Società, secondo le specificità di ogni realtà e impianto, la possibilità di riaprire i propri stadi ad un numero limitato di tifosi".