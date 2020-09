Spezia-Sassuolo 1-4 finale

LA SPEZIA - Un’attesa durata 114 anni. Lo Spezia fa il suo esordio in Serie A. Alle ore 15 Aquilotti in campo al Manuzzi di Cesena per la sfida contro il Sassuolo (Il Picco ancora non è pronto per ospitare partite della massima serie). Italiano fresco di rinnovo di contratto per la prima storica sfida in serie A si affida al gruppo che ha appena un mese fa ottenuto la promozione, giusto qualche modifica dettata dal mercato. Di fronte gli Aquilotti si troveranno una formazione esperta che ha già esordito in questa stagione pareggiando contro il Cagliari.

GLI SCHIERAMENTI - Spezia con un 4-3-3 con Zoet tra i pali, difesa composto da Sala, Erlic, Dell’Orco e Ramos. A centrocampo chiavi nei piedi di M. Ricci affiancato da Bartolomei e Pobega. In avanti il trio Agudelo, Gyasi e Galabinov. Squalificati Terzi Maggiore. Ancora indisponibili: Mastinu, Mattiello, Deiola, Capradossi, Marchizza. Tra gli ospiti Ciccio Caputo in avanti supportato da Berardi, Defrel, Djuricic. De Zerbi manda in campo una formazione offensiva con un 4-2-3-1 con Consigli in porta; Toljan, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos sulla linea difensiva; Locatelli e Obiang vertici bassi sulla mediana. Arbitra Davide Ghersini di Genova. Al var Luca Banti di Livorno mentre in postazione avar c’è Valeriani. Stasera alle 21 su Primocanale gli approfondimenti con Liguria in A.

PRIMO TEMPO - Lo Spezia parte subito forte e in più riprese si fa vedere dalle parti di Consigli. Il più pericoloso è Gyasi ma il suo colpo di testa è parato dall'estremo difensore neroverde. Ma è un fuoco di paglia. Al 12' è il Sassuolo a passare con Djuricic. Lancio lungo per lo scatto di Djuricic, che entra in area, supera Sala con un tunnel e batte Zoet sul palo lontano. Al 12' Spezia-Sassuolo 0-1. La reazione Aquilotta è affidata a Kevin Agudelo che cerca il tiro a giro da fuori area ma la palla finisce sul fondo. Ma al 20' lo Spezia subisce la seconda rete. Disattenzione in difesa, Caputo raccoglie una palla vagante in area piccola e deposita in rete da pochi passi. Dopo il controllo var il gol è annullato per il fuorigioco dell'attaccante ospite, sospiro di sollievo della panchina Aquilotta.

Al 30' lo Spezia pareggia. E' di Galabinov la prima storica rete in serie A. Ricci se ne va con agilità, fa partire un cross che arriva in mezzo all'area, il bulgaro è ben appostato e con un colpo di testa morbido e preciso insacca in porta con la sfera che termina sotto il sette dove Consigli non può arrivare. Spezia-Sassuolo 1-1 al 30'. Lungo possesso palla dei neroverdi di De Zerbi ma la formazione di Italiano ha preso le misure e si difende senza eccessivi affanni. Al 46' palo del Sassuolo con Locatelli che su punizione sfiora il gol. Poi è Agudelo a tirare dalla distanza, ma il suo tiro è alto. Dopo sette minuti di recupero squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO - De Zerbi cambia con Muldur e Bourabia in campo a inizio ripresa al posto di Obiang e Kyriakopulos. Stessi undici invece per Italiano. Ritmi più rallentati al Manuzzi. Il Sassuolo protesta per un tocco di mano in area di Sala, Ghersini fa giocare perchè il braccio del difensore spezzino è attaccato al corpo. Brividi lungo la schiena dei tifosi dello Spezia quando all'11 Defrel conclude praticamente a botta sicura, Sala è ben appostato e salva sulla linea, un minuto dopo annullato un gol di Caputo per fuorigioco. Al 63' Caputo è atterrato in area da Zoet che in uscita provava a bloccare l'attaccante. Per Ghersini nessun dubbio: è calcio di rigore, nessuna protesta nemmeno da parte dei giocatori dello Spezia. Ammonito il portiere olandese. Dal dischetto Berardi è freddissimo e con un tiro centrale riporta avanti i suoi. Due minuti dopo il Sassuolo chiude la pratica con Defrel. L'ex Samp aproffitta di una sgaloppata di Caputo sulla destra che mette in mezzo, tutto facile per Defrel. Al 66' Spezia-Sassuolo 1-3. Altri due minuti ed è proprio Caputo a segnare ma per la terza volta oggi il bomber neroverde si vede il gol annullato.

IL TABELLINO

SPEZIA 1

SASSUOLO 3

GOL: 12' Djuricic (Sa), 30' Galabinov (Sp), 64' Berardi (Sa) su rig, 66' Defrel (Sa)

AMMONITI: Sala (Sp), Djuricic (Sa), Zoet (Sp)

Spezia (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Dell’Orco, Ramos; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos (46' Bourabia); Locatelli, Obiang (46' Muldur); Berardi, Defrel (70' Traorè), Djuricic; Caputo. Allenatore De Zerbi.