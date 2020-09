Spezia, Jacopo Sala il primo acquisto in serie A della storia del club

LA SPEZIA - Jacopo Sala ha firmato un contratto biennale con lo Spezia ed è il primo acquisto ufficiale della storia dello Spezia Calcio in Serie A.

Classe '91, nativo di Bergamo, dopo esser cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, ancora giovanissimo è approdato al Chelsea dove ha trascorso quattro stagioni, prima di trasferirsi in Bundesliga all'Amburgo, totalizzando 21 presenze e una rete in due stagioni. Il primo campionato italiano nel 2013/2014 con la maglia dell'Hellas Verona e dopo due stagioni e mezzo in Veneto l'approdo in Liguria, sponda Sampdoria, dove è restato fino al passato torneo, vissuto con indosso la casacca della SPAL.

Jacopo Sala è risultato negativo al primo giro di esami anti Covid-19 e si aggregherà ai compagni lunedì, dopo aver sostenuto il secondo giro di controlli, come stabilito dal protocollo sanitario.