Spezia: Iturbe pronto a tornare a volare con gli aquilotti

LA SPEZIA - Una decina d'anni dopo un tentativo andato a vuoto, Juan Manuel Iturbe potrebbe finalmente arrivare in Liguria. Il fantasista paraguagio, già visto in Italia com le maglie di Verona, Roma e Torino, è infatti vicinissimo allo Spezia e secondo Gianluca Di Marzio ha già dato il consenso al trasferimento.

Iturbe, 27 anni, era stato uno dei quattro giocatori (insieme con James Rodriguez Kucka e Alborno) alla base della precocissima rottura fra la Sampdoria dei Garrone-Mondini e Sergio Gasparin. L'allora dg blucerchiato, ereditato il ruolo da Marotta, aveva proposto un piano di rafforzamento per la Champions; vistoselo bocciare, prendendo atto da questa e da altre circostanze di quel che gli era parsa mancanza di autonomia decisionale rispetto alla proprietà, si era dimesso dopo cinque mesi dall'insediamento. A fine stagione la Sampdoria sarebbe sprofondata in B. Dei quattro giocatori proposti da Gasparin, Kucka fece un'ottima carriera e Rodriguez due anni dopo fu valutato 120 milioni.

Rivelatosi nel Porto, fallito il passaggio alla Sampdoria, Iturbe era arrivato al Verona, vestendo poi le maglie di Bournemouth, Roma, Torino, Tijuana e Pumas UNAM: