Spezia: Italiano resta e prolunga il contratto fino al 2023

LA SPEZIA - Vincenzo Italiano resta allo Spezia e prolunga il contratto fino al 2023, con un meritato adeguamento economico. Il tecnico della promozione e della salvezza si è convinto a rimanere alla guida delle Aquile, malgrado il corteggiamento pressante di altri club. Anche prima della conclusione del campionato, Italiano era stato infatti accostato al Genoa, che già lo aveva praticamente ingaggiato la scorsa estate con un blitz bloccato in extremis dall'allora proprietario Volpi in persona, alla Sampdoria, alla Lazio e al Sassuolo e per finire al Verona. Inoltre giorni fa i dirigenti dello Shakhtar Donetsk, nel presentare Roberto De Zerbi, hanno ammesso di aver considerato Italiano come alternativa all'ex tecnico del Sassuolo.

A sbloccare la situazione è stato l'ultimo faccia a faccia con la proprietà americana, succeduta a gennaio a Gabriele Volpi. Italiano ha ricevuto garanzie tecniche ancor prima che economiche e si è convinto ad accettare.