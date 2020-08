Spezia in serie A, la festa su Primocanale seguita da 80 mila persone

LA SPEZIA - Una notte seguitissima quella della diretta di Primocanale in occasione dello Spezia e della sua promozione in A. Oltre 80.000 persone diverse sintonizzate e punte di oltre 23.000 persone contemporaneamente collegate. Lo share ha superato punte oltre il 6%, comprese le reti nazionali.

La serata su Primocanale è partita già alle 18 con un lungo prepartita in occasione dei play off di Serie B che hanno visto scontrarsi al Picco Spezia e Frosinone. In studio a condurre la serata Maurizio Michieli e Silvia Isola, mentre collegate dalla Spezia tre troupes live per raccontare da diverse parti della città l'incitamento dei tifosi. Da Matteo Cantile sul lungomare assieme ai 'grandi' della Curva Ferrovia a Francesco Truscia che ha raccontato la partenza del pulmann con i calciatori fino a Stefano Rissetto che si trovava a Follo in compagnia di Riccardo Borghetti, autore dell'inno spezzino. E proprio Borghetti ha incitato gli aquilotti con il suo "Non siete soli".

Centinaia e centinaia sono stati i messaggi arrivati non soltato da tutta la regione, ma anche da chi seguiva la serata in streaming dalle mete di vacanza. E dopo aver commentato il primo tempo nell'intervallo, la diretta è poi ripresa a 20 minuti dalla fine, i 20 minuti più lunghi di sempre per i tifosi bianconeri. Fino alla conferma, arrivata nonostante lo 0-1, che "Lo Spezia è ufficialmente in Serie A", portando così la Liguria alla pari di poche altre regioni con tre squadre in questo campionato, ovvero la Lombardia e l'Emilia-Romagna.

114 anni di attesa per una notte che ha fatto storia alla Spezia: per questo nel lungo post partita le tre troupes hanno mostrato i tifosi in festa e il pullman dei giocatori in visibilio per questo straordinario risultato. Una notte in cui tutta la Liguria si è stretta attorno agli spezzini e con gioia ha festeggiato questo grande traguardo, sintonizzandosi su Primocanale.