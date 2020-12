Spezia, capitan Terzi: "Giocando così la salvezza è possibile"

LA SPEZIA - Capitan Claudio Terzi non è riuscito a festeggiare con un risultato positivo dello Spezia il traguardo delle 200 presenze in maglia bianca: “Ci tenevo a raggiungere questo obiettivo, l'anno scorso avevo detto che sarebbe stato bello raggiungerlo in Serie A e ne sono contento, peccato che non siamo riusciti a vincere pur avendo fatto una grande partita. Siamo stati un po' sfortunati, abbiamo fatto qualche errore in fase di impostazione dove sapevamo che la Lazio nelle ripartenze è forte, potevamo fare un po' meglio in quel frangente. Sappiamo che in Serie A ci sono giocatori straordinari come Immobile, Milinkovic-Savic o Luis Alberto, che possono punirti al minimo errore”.

“Sicuramente – prosegue - abbiamo fatto una grande prestazione. Sapevamo che dovevamo dare intensità, abbiamo tenuto il pallino del gioco. È stata una grande partita ma purtroppo quando non arriva il risultato non è facile valutarla come la migliore. In altre occasioni abbiamo fatto risultato pieno come a Benevento o Udine. Stavolta dobbiamo uscire a testa alta e affrontare con ancora più convinzione il campionato perchè stiamo diventando una realtà”.

All'orizzonte dello Spezia c'è una sequenza molto importante: “Ora ci aspetta un filotto di partite ravvicinate dove tutti saremo coinvolti, a partire dalla prossima con il Crotone. Vogliamo fare assolutamente i punti salvezza, come successo finora negli scontri diretti. Prepareremo la partita nel migliore dei modi, seguendo le idee dell'allenatore che ci hanno portato a fare benissimo in queste prime dieci partite. Dobbiamo continuare a seguirlo perché le nostre armi vincenti sono la nostra organizzazione e la nostra identità. Cercheremo di limitare al massimo quegli errori che oggi non ci hanno permesso di fare risultato”.