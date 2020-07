Spettacolo nel cielo della Liguria, la cometa Neowise sopra il santuario della Guardia

GENOVA - Immortalata da uno scatto mentre illumina il cielo del santuario della Guardia. La protagonista è la cometa Neowise diventata visibile a occhio nudo e che nelle ultime ore è stata osservata anche dagli appassionati e non della Liguria. La cometa, dopo aver passato indenne l'incontro ravvicinato con il Sole, si sta ora avvicinando alla Terra e tra il 22 e il 23 luglio toccherà il punto ad essa più vicino (il perigeo). Neowise mostra una coda formata da polveri di colore giallastro in quanto riflette la luce del Sole.

Al momento sta brillando come una stella di prima grandezza. Ecco perché è visibile sia ad occhio nudo, sia tramite un binocolo. Grazie a questa eccezionale luminosità Neowise risulta essere la cometa più brillante degli ultimi 13 anni. Il nome completo della cometa è C/2020 F3 Neowise, e non tornerà a farsi vedere prima di circa settemila anni. Lo spettacolo è quindi unico e a tempo, fino all’inizio del mese di agosto al massimo per vedere la cometa e la sua coda luminosa.