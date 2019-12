Spettacolo, 'Musica in Porto' a bordo della nave Corsica Ferries

VADO LIGURE - In occasione della rassegna “Musica in Porto” le suggestioni folcloristiche di Voxonus Duo e Percussioni si 'imbarcano' venerdì 13 dicembre a Vado Ligure, a bordo della motonave Mega Express Two di Corsica Ferries (Terminal Traghetti Porto Vado, Calata Nord). A inaugurare la serata alle 18:30 il cocktail di benvenuto offerto a tutti gli ospiti, a seguire alle 19:45 nel salone centrale si terrà il concerto della rinomata formazione già protagonista del Voxonus Festival.

Con Maurizio Cadossi al violino, Claudio Gilio alla viola e Flavio Spotti alle percussioni una commistione di sfumature musicali con la delicatezza dello stile barocco conquisterà il pubblico con i brani di Tarquinio Merula, Andrea Falconieri, Solomon Eccles ed Henry Eccles Junior. Il programma prevede una serie di trascrizioni di danze, temi di battaglia e la celebre “Follia”. Il suono ancestrale delle percussioni regalerà all’esecuzione un fascino magnetico, un ritmo inatteso e coinvolgente, un arricchimento timbrico suggestivo per un concerto marcatamente etnico.

“Coniugare una realtà prettamente lavorativa con la cultura valorizzando l’economia locale sotto una luce innovativa è la scommessa di questo progetto – commenta Claudio Gilio, che è anche presidente e direttore dell’Orchestra Sinfonica di Savona – La partecipazione del pubblico è sempre alta, perché salire a bordo di una nave trasformata in palcoscenico è una grande emozione anche per noi musicisti. La scelta di una motonave Corsica Ferries è stata accolta con entusiasmo e conferma la sinergia tra ‘Musica in Porto’ e le attività del territorio”.

L’ingresso è offerto dalle aziende sponsor e dal Comune di Vado Ligure ed è riservato agli invitati.