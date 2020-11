Spesa in specifiche fasce orarie: in Liguria incentivi per gli Over 65

GENOVA - Per ridurre il rischio contagio covid la Regione Liguria ha siglato un'intesa con la grande distribuzione e i mercati rionali per attivare sconti agli over 65 che andranno a fare la spesa nelle fasce orarie meno congestionate. Lo spiegano gli assessori alle Politiche sociali e allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Ilaria Cavo e Andrea Benveduti nel punto stampa sull'emergenza coronavirus.

"Gli sconti sono un modo per invogliare gli anziani a fare la spesa negli orari più indicati, sconti fino al 20 per cento da lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 nella grande distribuzione, sconti dal 5 al 10 per cento nei mercati rionali dal lunedì al venerdì dalla 9 alle 11, anche i negozi possono aderire all'iniziativa", spiega Cavo.

Intanto a Genova è partito il numero dedicato ad anziani disabili e persone immunodepresse per fare la spesa. Il Comune di Genova insieme alla protezione civile vista la seconda ondata di Covid ha messo in campo un servizioper portare la spesa a casa destinato ad anziani con patologie, disabili gravi, immunodepressi e persone in quarantena.

Il Comune ti porta la spesa a casa. Telefonando tutti i giorni dalle 9 alle 17 al numero 010.5574262, potrà richiedere il servizio chi non può uscire per andare a comprare: l'iniziativa è realizzata con la Protezione Civile Comune di Genova. I volontari, provvisti di un tesserino di riconoscimento fornito dal Comune di Genova, dopo aver preso l’elenco della spesa torneranno a casa degli utenti con gli acquisti e lo scontrino.

Ci si può anche far recapitare a casa i farmaci e chiedere supporto per eventuali necessità non sanitarie. Allo stesso numero, 010.5574262, sarà possibile rivolgersi per unirsi ai volontari.