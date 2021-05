Sole e temperature primaverili, le previsioni meteo fino al ponte del 2 giugno

GENOVA - Domenica di sole e temperature primaverili in Liguria. Ora la primavera sembra davvero arrivata. Il bel tempo sembra definitivamente essersi preso la scena in questi giorni finali di maggio è l’inizio di giugno. Dopo un maggio particolarmente piovoso e ‘rigido’ ora si va veramente verso l’estate. Temperature minime tra i 15-16 gradi lungo le città della costa, massime sui 22-23 gradi. Una buona notizia per il turismo in vista del ponte del due giugno.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 30 MAGGIO - Nelle prime ore addensamenti anche consistenti sul Centro-Ponente con residui rovesci di pioggia possibili, rapido miglioramento al mattino con cielo da poco nuvoloso a soleggiato. Prevalenza di sole altrove e per restante parte del giorno, solo sui rilievi interni temporanei addensamenti con brevi e isolati rovesci di pioggia non esclusi durante il pomeriggio. Venti: nelle prime ore moderati o a tratti forti da Nord-Ovest su Centro-Ponente, deboli settentrionali altrove; nel pomeriggio in genere deboli di direzione variabile con brezze lungo le coste. Mare: poco mosso o attratti mosso al mattino su estremo Ponente soprattutto al largo, calmo o poco mosso altrove; in serata calmo o quasi calmo ovunque. Umidità: su valori medio-bassi.

LUNEDI' 31 MAGGIO - In prevalenza soleggiato lungo la costa, sereno o poco nuvoloso nell'interno con addensamenti durante le ore centrali specie in prossimità dei rilievi, dove non si esclude la possibilità di brevi e isolati rovesci pomeridiani più probabili a Levante. Venti: in prevalenza di debole intensità e tendenti a seguire un regime di brezza sia lungo la costa sia nell'Interno. Mare: quasi calmo o al più poco mosso. Umidità: su valori medio-bassi.

TENDENZA PRIMI GIORNI DI GIUGNO - Fino a venerdì giornate caratterizzate dalla prevalenza del bel tempo con maggiori addensamenti il mercoledì 2 giugno. Possibile peggioramento nella giornata di venerdì. Temperature stazionarie con lieve aumento previsto a partire da giovedì 3 giugno