Sindacati in sciopero, caos al porto di Pra'. Chiesto l'intervento del prefetto

GENOVA - Situazione critica all'interno del terminal Psa Genova Pra', il più importante del porto del capoluogo ligure, a causa della scelta dei lavoratori di scioperare. I lavoratori hanno incrociato le braccia a partire da questa mattina per problematiche legate all'organizzazione del lavoro all'interno del terminal.

Una scelta che è andata ulteriormente ad aggravare una giornata resa complessa dalla chiusura e poi riapertura della A26 ad una corsia per senso di marcia, che si è aggiunta alla A6 chiusa a seguito del crollo del viadotto Madonna del Monte.

Era uno sciopero già annunciato per ridefinire la contrattazione di secondo livello, dato che non sono d'accordo coi termini. Psa aveva chiesto la revoca vista l'emergenza in Liguria, ma i sindacati hanno rifiutato. Per questo si va verso la richiesta di intervento del prefetto.