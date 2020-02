Silver economy, Bucci: "Genova può diventare un laboratorio, è una grande opportunità"

GENOVA - "La 'Silver Economy' è la strada giusta per Genova e per la Liguria, è un'opportunità enorme per dare ricchezza al territorio e soprattutto soddisfazione alle persone di una certa età che vogliono avere un pensionamento felice con opportunità che da altre parti non ci possono essere". Lo dice il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di un convegno sulla Silver Economy, organizzato da Confcommercio.

"Ricordiamoci - aggiunge - che le opportunità sul territorio non sono solo per quelli della cosiddetta Silver Age ma per tutte le fasce di età. Quindi noi possiamo beneficiare come territorio usufruendo di questa opportunità. Genova può diventare un laboratorio in questo senso - ha aggiunto Bucci -. Noi sappiamo che la cultura ad esempio ha un ottimo effetto traente di divertimento e la cultura ed il turismo insieme possono diventare trainanti. Non dimentichiamo i servizi che sono non soltanto quelli abitativi ma anche quelli sanitari e del commercio di strada perché tutti quanti possono servire a dare una qualità di vita maggiore. Noi siamo forti sulla qualità di vita e sulla possibilità di avere attività ludiche che sono veramente l'obiettivo di quelli che sono in questa età".