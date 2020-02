Serata per le SS ad Albissola, Fratoianni: "Propaganda neonazi, non se ne può più"

ALBISSOLA MARINA - "I nazisti e le SS non erano dei criminali bensì dei soldati che combattevano per un'idea e che si sono sacrificati per la stessa idea di Europa in cui crediamo noi e finita quel giorno a Berlino" così è stata presentata una serata pubblica che si è svolta alla fine di gennaio in un locale pubblico della Liguria, ad Albissola in provincia di Savona. Nel giorno dell'ennesimo sfregio con svastiche in Piemonte, dalla Liguria arriva questa denuncia da parte delle associazioni antifasciste del luogo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana - Leu.

"Non se ne può piu' di questo continuo agitarsi di propaganda neonazista nel nostro Paese. Vogliamo sapere, e presenteremo un'interrogazione parlamentare al governo, perché le forze dell'ordine del luogo - conclude Fratoianni - abbiano permesso una tale indegna serata, e quali iniziative siano state prese dopo la serata danzante neonazista per individuare i partecipanti e i responsabili del raduno neonazista".