Scuola, per le mense biologiche arrivano 800 mila euro dalla Regione

GENOVA - È stato approvato oggi in Giunta il riparto e il trasferimento di oltre 800mila euro alle stazioni appaltanti per le mense scolastiche biologiche, tra Città Metropolitana di Genova, per i Comuni di Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Serra Riccò, Sant’Olcese, Comuni di Genova, Vezzano Ligure, Varese Ligure e Sesta Godano.

"Si tratta di una misura destinata a ridurre i costi a carico dei beneficiari e ad impattare positivamente sull'informazione alimentare - afferma il vicepresidente e assessore all'Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana - valorizzando la genuinità dei prodotti locali di alta qualità. Per questo circa 16.700 euro sono destinati alle iniziative di educazione alimentare nelle scuole".

"L'educazione alimentare passa anche da misure concrete come questa - aggiunge l'assessore all'Istruzione e Formazione Ilaria Cavo - che vuole avvicinare gli studenti ai prodotti locali e genuini, sia facendoglieli assaggiare nei pasti quotidiani sia attraverso lezioni mirate. Ringrazio l'assessorato all'Agricoltura per aver sostenuto questa iniziativa destinata ai giovani".