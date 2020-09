Scuola, a Bordighera si inizia dopo le elezioni regionali: primo giorno il 24 settembre

BORDIGHERA - A Bordighera le scuole inizieranno il 24 settembre. A deciderlo è stato il sindaco Vittorio Ingenito, che ha predisposto un'ordinanza ad hoc per posticipare la riapertura delle attività didattiche nei plessi scolastici cittadini dopo le consultazioni elettorali. Tra le ragioni, oltre a quelle di carattere sanitario, ragioni tecniche e motivazioni economiche: "Il posticipo a dopo le elezioni - ha detto - eviterà la doppia sanificazione dei locali scolastici in cui saranno allestiti i seggi, con un conseguente risparmio".

"Le ragioni che mi hanno portato a questa decisione sono diverse - spiega il sindaco - In primis c'è una motivazione di ordine sanitario; in uno scenario comunque incerto mi è parsa significativa la nota con cui la Federazione regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria ha auspicato lo slittamento della riapertura in modo da poter risolvere alcune difficili problematiche organizzative ancora aperte".

A Bordighera, dove è stato affittato un edificio appartenente al clero un tempo adibito a scuola per consentire il distanziamento tra gli alunni, il sindaco parla anche di "fondate ragioni tecniche" per "svolgere con maggiore serenità le attività di adeguamento della nuova sede. Esiste, infine, una motivazione economica - conclude Ingenito - Il posticipo a dopo le elezioni eviterà la doppia sanificazione dei locali scolastici in cui saranno allestiti i seggi, con un conseguente risparmio". Nell'imperiese, hanno già annunciato di posticipare l'apertura delle scuole i sindaci di Vallecrosia , San Biagio della Cima e Soldano.