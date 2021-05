"Ciao Susanna, continua ad esserci vicina come sempre hai fatto", il saluto di Maurizio Rossi alla direttrice Aci scomparsa

L'editore di Primocanale ricorda Susanna Marotta, storica direttrice dell’Aci Genova scomparsa per Covid.

“La notizia della tua scomparsa da questa terra porta tristezza al nostro mondo dei motori a piloti, navigatori meccanici addetti ai lavori che ti abbiamo conosciuta bene, che ti abbiamo apprezzato per la disponibilità per la competenza per l’amore che hai avuto per il mondo dei motori.

Dovevamo da tempo organizzare una festa insieme per le premiazioni dei piloti, l’abbiamo rimandata diverse volte nell’ultimo anno a causa della pandemia Covid che purtroppo ha preso anche te. Sono certo che con tutti i piloti liguri faremo quando possibile quella premiazione dove ci sarai anche tu insieme a noi.

Un grande abbraccio Susanna continua ad esserci vicina come sempre hai fatto”.

Maurizio Rossi