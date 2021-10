Scoiattolo grigio: dopo il caso Nervi, anche la Regione Emilia Romagna va in guerra

GENOVA - Lo scoiattolo grigio, presente in Piemonte Liguria e Lombardia e classificato a livello internazionale come una delle 100 specie invasive più dannose al mondo, mette in allarme anche l'Emilia-Romagna, dove finora non se ne erano trovate tracce. Dalla provincia di Piacenza, infatti, arrivano le prime segnalazioni della presenza dello scoiattolo grigio, originario del Nord America. Sette anni fa era stato necessario un programma radicale di rimozione degli scoiattoli grigi dai Parchi di Nervi, dove insediandosi avevano scacciato i "cugini" rossi, ormai scomparsi e pure un tempo i beniamini dei bambini.

Così la Regione Emilia Romagna ha subito approntato un piano per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida della specie, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Bonaccini.

In Emilia-Romagna si teme "un imminente ingresso della specie sul territorio regionale e la possibilità che la stessa possa espandersi lungo l'asta fluviale del Po, con la conseguente prevedibile colonizzazione, in breve tempo, dell'intero territorio emiliano-romagnolo".

Lo scoiattolo grigio fa paura perché può "produrre importanti impatti negativi sia sugli ecosistemi colonizzati sia sulle attività antropiche", si legge nella delibera della Giunta Bonaccini. Sulla vegetazione, ad esempio, e in particolare nei boschi, lo scoiattolo grigio scorteccia gli alberi che, di conseguenza, sono "maggiormente suscettibili di attacco da parte di malattie e parassiti". Per quanto riguarda le produzioni agricole, invece, attacca in particolare "i noccioleti, di cui consuma le nocciole prima della loro completa maturazione e fino ad esaurimento della disponibilità, dopo circa quattro mesi, provvedendo nel frattempo a sottrarre una quota significativa di semi che immagazzina nel terreno o in cavità negli alberi per un uso successivo nei mesi tardo autunnali e invernali quando le risorse alimentari scarseggiano".