Sciopero trasporti: a livello nazionale è rischio caos ma in Liguria adesione bassa

GENOVA - A Genova non sarà una caos per quanto riguarda i trasporti. Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit e Slai Cobas hanno infatti proclamato una giornata di sciopero a livello nazionale ma l'adesione in città e in tutta la Liguria secondo le previsioni sarà bassa. L'ultima volta l'adesione era stata di circa il 10%. Quindi un autobus fermo ogni dieci. Di conseguenza il 90% dovrebbe essere regolarmente in funzione. L

o sciopero è indetto dai sindacati per chiedere l'aumento dei salari, l'abbassamento dei carichi di lavoro e la cancellazione di Jobs Act e legge Fornero. Uno sciopero che riguarda soprattutto la mobilità: bus, corriere, treni e aerei. A livello nazionale invece l'adesione totale prevede circa il 50%. Maggiori preeoccupazioni per chi si deve muovere a Milano e Roma dove è anche prevista una manifestazione nei confronti del sindaco della Capitale Virginia Raggi.

AUTOBUS E FERROVIA GENOVA-CASELLA - Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Cub Trasporti della Liguria aderisce allo sciopero. Per autobus e ferrovia Genova - Casella, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45, il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda del turno.

TRENI - Lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane inizia alle ore 21 di giovedì 24 ottobre e si protrae fino alle 21 di venerdì 25 ottobre. Saranno garantiti i treni regionali nelle fasce pendolari (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Le Frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente.

CORRIERE ATP - Lo sciopero si svolge con le seguenti modalità: per il personale viaggiante dalle ore 11.45 alle ore 15.45; per il personale addetto alle biglietterie ultime quattro ore del turno. Posto che all’Organizzazione Sindacale che ha proclamato lo sciopero aderisce un numero limitatissimo di lavoratori della nostra azienda, si ritiene che lo sciopero produrrà effetti assolutamente limitati sul servizio, salvo che allo stesso non aderisca un numero più alto di lavoratori ancorché non iscritti a tale sindacato.

AEREI - Anche Enav ha reso noto che dalle 13 alle 17 di oggi, venerdì 25 ottobre, i voli potranno subire ritardi e cancellazioni causa sciopero, sia quello nazionale sia quello indetto dalle organizzazioni sindacali Filt, Fit, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Aq e Unica. Conseguenze anche all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con alcuni voli cancellati sia in arrivo che in partenza.

- CANCELLATI IN ARRIVO:

MONACO 13:05 1LH 1948

AMSTERDAM 13:25 KL 1565

ROMA FIUMICINO 14:35 Z 1395

MONACO 16:25 LH 1944

ROMA FIUMICINO 18:35 AZ 1391

- CANCELLATI IN PARTENZA:

ROMA FIUMICINO 11:45 AZ 1384

MONACO 13:40 LH 1949

AMSTERDAM 13:55 KL 1566

ROMA FIUMICINO 15:20 AZ 1386

MONACO 17:05 LH 1945

SANITA' - Assicurati negli Ospedali della Asl3 e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

AUTOSTRADE - Sciopero dalle ore 22 di giovedì 24 ottobre alle ore 22 del 25 ottobre 2019