Sciopero personale Trenitalia in Liguria nonostante il maltempo, tutte le informazioni

GENOVA - Resta confermato lo sciopero del personale di Trenitalia S.p.A. anche in Liguria, nonostante l'allerta meteo rossa su centro e ponente della regione. Dalle ore 9.01 alle ore 17.00 di domenica 24 novembre 2019 è stato indetto uno sciopero che però non interessa i treni di lunga percorrenza.

Per i treni Regionali, in Liguria e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Si prevede l'effettuazione di servizi per le relazioni a maggiore traffico di passeggeri. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza. Ecco l'elenco dei treni garantiti: CLICCA QUI .

Nell'ostacolare anche i servizi minimi garantiti potrebbe essere complice il maltempo, che già nella giornata di ieri ha causato diversi disagi ( LEGGI QUI ).