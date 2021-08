Sanremo, l'appello della Croce Rossa: "I bambini afghani hanno bisogno di tutto"

SANREMO - "Abbiamo bisogno di qualunque genere e tipo di materiale. Grazie ai comitati nazionale e regionale della Croce Rossa, oggi abbiamo fornito alcuni beni di prima necessità. Ma visto il numero così alto di bimbi sarebbe bello ricevere in donazione dei vestitini o anche abiti per gli adulti. Dovete sapere che queste persone sono fuggite con quello che avevano, c'è gente che ha solo quello che indossa e nulla più". E' questo l'appello della Croce Rossa di Sanremo, laddove sono in arrivo i primi profughi afghani destinati alla Liguria. Sono 85 i minori che oggi all'alba sono giunti a Sanremo per la quarantena, ma saranno in tutto 206 gli arrivi.

Per questo il presidente della Croce Rossa di Sanremo Ettore Guazzoni chiede alla popolazione di aiutarli e subito è partito il tam tam tra gli abitanti sanremesi anche recandosi direttamente presso la base militare che ospita i piccoli profughi e le loro mamme.

"Ci sono bimbi di pochi mesi - spiega Guazzoni - Tanti adolescenti e bambini tra i 3 e i 10 anni. Il primo step è stato superato in modo molto educato, caloroso. I nostri volontari del comitato di Sanremo e di quello regionale della Liguria si sono adoperati per dare un primo conforto di viveri e bevande calde, dopo di ché ad ogni nucleo familiare è stato assegnato un alloggio e i nostri volontari hanno accompagnato i profughi nelle stanze".

Per loro scatta la quarantena ma anche i tamponi: faranno il secondo mercoledì, mentre già a Fiumicino avevano effettuato un primo screening. Questo pomeriggio un pediatra visiterà i piccoli per verificare le loro condizioni di salute.

