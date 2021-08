Sanita 'no vax', in Liguria in 114 sono stati sospesi o spostati ad altri incarichi

GENOVA - Sono 114 i sanitari in Liguria che ad oggi non hanno accettato di sottoporsi alla vaccinazione e che, dopo l'entrata in vigore del Dl 44, sono stati sospesi senza stipendio o spostati a servizi non a contatto con i malati.

"Mi auguro che i pochi che fino ad oggi non hanno accettato di vaccinarsi agiscano con responsabilità - ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti -. La percentuale dei sanitari no vax, sui circa 25 mila che operano in tutta la Liguria, è irrisoria e questo fa capire che siamo andati nella giusta direzione ma chi lavora nell'ambito della Sanità non può diffidare della scienza, mettendo a rischio gli stessi pazienti".

I sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione sono 49 all'ospedale San Martino di Genova, 9 all'Istituto pediatrico Gaslini, 3 all'Evangelico, nessuno al Galliera né in Asl1 e Asl5, 17 in Asl2 Savonese, 22 in Asl3 Genovese, 14 nella Asl4 Tigullio.