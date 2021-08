Sanità in Liguria, riaperto il punto di primo intervento di Albenga

ALBENGA - Ha riaperto questa mattina il Punto di Primo Intervento dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Nelle prime due ore di riapertura si sono registrati 15 accessi, alcuni in autopresentazione (classificati come codici bianchi o verdi) e altri in ambulanza. Il Ppi riapre a un anno e mezzo dal primo stop del marzo 2020 e dopo una breve riapertura in estate, era stato nuovamente chiuso il 27 ottobre per spostare il personale in altri reparti e fare fronte alla pandemia di Covid-19.

Per ora sarà operativo sulle 12 ore, dalle 8 alle 20, e non ci sono certezze su una possibile estensione oraria a 24 ore: per questo nei giorni scorsi il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis aveva manifestato da una parte soddisfazione ma dall'altra l'importanza di dotare il nosocomio ingauno di un vero e proprio pronto soccorso aperto giorno e notte. La difficoltà principale per riaprirlo è stata riscontrata nella ricerca del personale: "E' stato complicato - spiega Luca Corti, direttore della struttura complessa Pronto soccorso e medicina di urgenza dei presidi ospedalieri di ponente - La Asl 2 ha trovato una cooperativa che fornisce i medici in appalto, e gli infermieri si sono impegnati per la riapertura di questo centro".

Ad ora non sarà possibile accogliere donne in gravidanza: "In ospedale non sono operative né pediatria né ginecologia - chiarisce Corti - I piccoli traumi si gestiscono ma poi sono mandati al Santa Corona di Pietra Ligure".