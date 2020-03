Sampdoria-Verona il 7 marzo alle 20,45, Milan-Genoa il 9 marzo alle 18

GENOVA - Intesa raggiunta tra Figc e Lega per il recupero delle partite saltate per l'emergenza Coronavirus. I presidenti Gravina e Dal Pino hanno trovato un accordo, da ufficializzare nella giornata di domani. Per quanto riguarda le genovesil, Sampdoria-Verona sarà giocata a porte aperte sabato 7 marzo alle 20,45, quindi con Ramirez e Murru squalificati. Milan-Genoa verrà recuperata lunedì 9 marzo alle 18. La decisione delle istituzioni sportive si basa naturalmente sulla cessazione del divieto di apertura al pubblico delle manifestazioni sportive.

Questo, nel dettaglio, il programma di recupero delle partite rinviate della 26^ giornata: sabato 7 marzo Sampdoria-Verona (ore 20.45), domenica 8 marzo Udinese-Fiorentina (ore 20.45), lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.45).

Nel fine settimana successivo si giocherebbe così la 27^ giornata: venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45), sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45), domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45).