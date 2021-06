Sampdoria, toto-allenatore: dal nodo indennizzo per D'Aversa alla boutade Gattuso

GENOVA - La Sampdoria è ancora senza allenatore e la ricerca del sostituto di Ranieri procede con qualche difficoltà di troppo. Che la società, o meglio il presidente si muova senza un'idea precisa di strategia lo dimostrano i profili dissonanti dei nomi che circolano: D'Aversa non è Iachini e nessuno dei due assomiglia a Giampaolo.

Che la situazione sia grave ma non seria lo dimostra la battuta, circolata in mattinata, sull'intenzione di fare un tentativo per Gattuso, che ha appena lasciato la Fiorentina.

Il problema è che la Sampdoria, a partire da Dionisi, ha contattato quasi sempre tecnici sotto contratto che vanno quindi liberati con un indennizzo, prospettiva respingente per un club che se da una parte si espande, comprando il titolo sportivo di una squadra femminile toscana, dall'altra sembra non traboccare di risorse per l'oggetto principale dell'attività, ovvero la prima squadra maschile, e si avvia a un mercato di espliciti sacrifici. Dalla scelta dell'allenatore, sperabilmente rapida, si capirà molto della stagione che attende la Sampdoria.